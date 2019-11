Mercato : L’Angleterre s’active pour le Njie 2.0 de la L1

Dans : Mercato.

Auteur de 26 buts en Ligue 2 la saison dernière, Habib Diallo confirme sa redoutable efficacité en Ligue 1. En 13 matchs, il totalise déjà huit buts dans l’élite…

En seulement 4 mois, le Sénégalais de 24 ans s’est fait un nom en Europe. Il n’est donc pas surprenant de voir son nom circuler à quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal. En ce début de semaine, c’est le média britannique Team-Talk qui indique que l’attaquant du FC Metz a la cote en Angleterre. Et attention, ce ne sont pas les seconds couteaux anglais qui s’intéressent à Habib Diallo puisque selon le média, Chelsea et Tottenham ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt pour le très efficace buteur messin.

Du côté du club grenat, on souhaite conserver Habib Diallo et ce ne sont pas les premières offres, estimées à environ 11 ME, qui devraient faire craquer les dirigeants messins. Sur Twitter, cette rumeur a en tout cas eu le mérite d’inspirer les fans de Tottenham. Et pour cause, la dernière fois que les Spurs ont recruté un attaquant plutôt efficace de Ligue 1, cela n’a pas été une réussite avec Clinton Njie, rapidement revendu à Marseille et qui évolue désormais au Dynamo Moscou. Souhaitons à Habib Diallo une carrière davantage marquée par la régularité que celle du Camerounais, et une autre réussite en cas de transfert en Angleterre dans les prochains mois…

