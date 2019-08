Mercato : L'ancien chouchou des fans de l'OL va rebondir en Italie

Dans : Mercato, OL, Ligue 1.

Une petite année et puis s’en va. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le défenseur argentin Emmanuel Mammana n’est pas resté bien longtemps à l’Olympique Lyonnais. Recruté en provenance de River Plate pour 8,5 ME, il faisait ses valises moins d’un an après direction le Zénith Saint-Pétersbourg, en échange d’un chèque de 16 ME. Financièrement, l’opération fût belle pour Jean-Michel Aulas mais sportivement, le joueur de 23 ans, pas toujours mis dans les meilleures dispositions, ne s’est jamais imposé.

Il était pourtant l’un des chouchous des fans de l’OL, qui voyait en lui un joueur au potentiel important. Et ce jeudi, il fait son grand retour dans l’actualité puisque Gianluca Di Marzio affirme que Mammana est tout proche d’une arrivée en Série A. Effectivement, un accord sur la base d’un prêt avec une option d’achat de 10 à 11 ME est sur le point d’être conclu entre le Zénith et le club de Sassuolo. A moins d’un rebondissement de situation, Emmanuel Mammana va donc faire son grand retour dans un championnat du top 5 européen. Avec la farouche envie de rebondir et de prouver sa valeur…