Mercato : Koscielny ni à l'OL, ni au LOSC, une gaffe à 5ME ?

Ce mercredi, Laurent Koscielny a été officiellement présenté par les Girondins de Bordeaux, le défenseur international retrouvant la Ligue 1 après un long bail à Arsenal. Mais pour Giovanni Castaldi, on peut quand même se demander pourquoi des clubs comme l'Olympique Lyonnais et Lille ne se sont pas remués sur ce dossier, alors qu'économiquement l'affaire était largement faisable. Car Laurent Koscielny peut être un vrai patron et a l'expérience des grands matches. Et le journaliste de Yahoo de développer sa thèse.

« Pour Laurent Koscielny, c’est un choix de vie personnel d’aller à Bordeaux, sa compagne voulait habiter à Bordeaux. Sportivement, sachant qu’il était courtisé par Rennes, je pense qu’il aurait du instinctivement choisir Rennes, mais je vais aller plus loin même. Je ne comprends pas qu’un club comme l’Olympique Lyonnais et le LOSC ne bougent pas pour un joueur à 5ME alors qu’ils vont jouer la Ligue des champions. Koscielny peut encore joueur 25 à 30 matches de haut niveau dans une saison. Je l’ai croisé en marge de la finale de l’Europa League, il est très affûté et il a passé sans souci la visite médicale. Franchement, je le voyais plus haut qu’à Bordeaux, mais pour ce club compte tenu de leurs carences défensives, évidemment c’est merveilleux (...) Mais moi je voulais le voir à Lyon ou à Lille », explique Giovanni Castaldi.