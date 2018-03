Mercato : Intenable avec Rennes, il fait rêver Nice et l’OM

Dans : Mercato, Rennes, OM, OGCN.

C’est la bonne pioche offensive de Rennes cette saison. Si Ismaïla Sarr est inévitablement un joueur très prometteur pour l’avenir, sa blessure a empêché l’ancien messin de donner sa pleine mesure. En son absence, Wahbi Khazri a tenu la baraque devant, jouant souvent seul en pointe. Un rôle qu’il a réussi à endosser avec réussite, puisqu’il a inscrit huit buts cette saison. Des performances qui éveillent forcément l’intérêt pour cet élément qui n’est que prêté par Sunderland, relégué la saison passée et qui a ainsi du se défaire de plusieurs joueurs. L’attaquant tunisien est sous contrat avec les Black Cats jusqu’en juin 2020, mais son transfert cet été est possible, surtout que Sunderland est sur le point d’enchainer une deuxième descente pour se retrouver en D3 anglaise.

La situation pourrait profiter à Rennes, qui aimerait transférer définitivement l’ancien bastiais, mais ne pourra agir qu’en juin, comme l’a récemment confirmé Olivier Letang. Le président du club breton ne sera pas tout seul, car le Northern Echo annonce que Nice et Marseille sont également sur les rangs pour récupérer un joueur à l’aise en Ligue 1, puisqu’il avait aussi connu une certaine réussite avec Bordeaux avant de filer en Premier League. Sunderland, qui avait misé 12 ME pour faire venir Khazri, serait désormais beaucoup moins gourmand, en demandant 8 ME. Une affaire à faire ?