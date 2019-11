Mercato : Il raconte comment le Real a trahi Zidane pour Neymar

Dans : Mercato.

Priorité de l’entraîneur Zinédine Zidane cet été, Paul Pogba n’a finalement pas rejoint le Real Madrid. Et contrairement à ce que l’on pensait, le problème n’était pas seulement financier.

Avec près de 300 millions d’euros dépensés au mercato estival, on peut dire que Zinédine Zidane a été gâté pour son retour à la Maison Blanche. Pourtant, son principal souhait n’a pas été exaucé. Rappelons que l’entraîneur du Real Madrid réclamait avec insistance la signature d’un milieu de terrain, un secteur où les Merengue ne brillent plus autant qu’auparavant. C’est pourquoi le technicien avait fait de Paul Pogba sa priorité, avant de jeter l’éponge en constant que Manchester United fixait volontairement un prix dissuasif. Et si ce n’était pas la vraie version ?

En effet, le journaliste Fred Hermel croit savoir que le Real Madrid a laissé filer le milieu français pour mieux arracher Neymar, l'attaquant du Paris Saint-Germain dont Zidane n'est pas très fan. « Je pense que le Real Madrid n’a pas tout fait pour recruter Pogba, car ils pensaient pouvoir recruter Neymar à la fin, a confié le spécialiste du Real au site 90min.com. Pogba n’est pas venu, mais Zidane a eu tous les joueurs qu’il avait demandés. Il voulait Jovic, Hazard et Mendy et il les a tous eus. »

Pogba cet hiver ?

Neymar n’étant pas venu, le club madrilène va-t-il relancer le dossier Pogba cet hiver ? « On ne sait jamais. Les grands clubs n’aiment pas recruter en hiver mais tout est envisageable, a répondu notre confrère. A 150 millions non, mais si Pogba fait le forcing... Et puis cela va dépendre des résultats. Si le 20 janvier ça ne va pas, peut être qu’une arrivée est envisageable, mais si ça tourne bien non. Zidane est satisfait de son effectif, c’est celui qu’il a voulu. » D’autant que cette fois, le Real Madrid pourrait bien économiser afin de s’attaquer à Kylian Mbappé...