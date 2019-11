Mercato : Ibrahimovic concurrence Giroud, ce n'est pas pour l'OL ou l'OM

Dans : Mercato.

La volonté d’Olivier Giroud de changer d’air cet hiver afin de garder sa place en équipe de France met en éveil de nombreux clubs français et européens.

En Angleterre, Crystal Palace se verrait bien récupérer l’attaquant expérimenté, rôdé à la vie londonienne et aux joutes de la Premier League. En France, son profil d’international à prix abordable, le montant de 7 ME est évoqué pour forcer Chelsea à le lâcher six mois avant la fin de son contrat, a mis en appétit des formations comme Lyon, Marseille et Bordeaux. Mais la perspective de pouvoir s’offrir Olivier Giroud a également récemment alerté le Borussia Dortmund. C’est Bild qui révèle que le club de la Ruhr cherche un attaquant axial pour cet hiver, et a ciblé deux joueurs qui sont souvent annoncés en concurrence. Il s’agit du Français donc, et de Mario Mandzukic, dont le temps de jeu est également très limité avec la Juventus.



Enfin, dernier joueur tout récemment contacté par Dortmund : Zlatan Ibrahimovic, qui vient d'annoncer la fin de son passage en MLS. Comme le Croate, le Français aimerait idéalement aller au bout de son contrat, pour s’offrir ensuite une signature dans le club de son choix pour un dernier gros bail. Mais la pression mise sur l’attaquant titulaire de l’équipe de France n’est pas anodine, et son totem d’immunité auprès de Didier Deschamps pourrait ne pas fonctionner éternellement s’il décidait de rester à Chelsea, qui lui offrir à peine une demi-heure de temps de jeu tous les mois.