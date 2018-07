Mercato : Higuain à Chelsea pour 60ME, le puzzle Cristiano Ronaldo avance !

Dans : Mercato, Premier League, Liga, Serie A.

La possible venue de Cristiano Ronaldo à la Juventus et le gros effort financier que cela demande au club italien auront probablement des effets secondaires, si l'affaire se concrétise. Et ce mercredi, on en connaît peut-être déjà un. En effet, Sport Mediaset affirme que Gonzalo Higuain est tout proche de quitter la Juventus pour rejoindre Chelsea, moyennant 60ME, soit 30ME de moins que ce que la Vieille Dame avait payé il y a deux ans pour faire venir le joueur argentin de Naples.

C'est d'ailleurs l'ancien entraîneur du Napoli, Maurizio Sarri, dont il se dit qu'il devrait être rapidement officialisé sur le banc de Chelsea, qui a incité les dirigeants des Blues à faire cet effort pour s'offrir Gonzalo Higuain. Le pactole promis à la Juventus avec le départ de Pipita pourrait éventuellement contribuer à la venue de Cristiano Ronaldo, même si cela est encore très flou. Mais du côté des supporters turinois on commence à vraiment croire que ce transfert de la star portugaise du Real Madrid est possible.