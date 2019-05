Mercato : Heinze a reçu une offre de L1, mais pas de l’OM

Dans : Mercato, OM, ASC.

La rumeur Gabriel Heinze a, pendant quelques courts instants, agité le Vieux Port à Marseille, où l’ancien défenseur argentin possède clairement quelques adeptes.

Mais en dépit des bons souvenirs laissés par le champion de France 2010 avec l’OM, cela n’est pas allé bien loin dans les contacts, puisque les dirigeants provençaux ont rapidement fait le forcing pour faire signer André Villas-Boas. De son côté, « Gabi » n’a pas perdu au change puisqu’il a prolongé son contrat avec Vélez Sarsfield. Mais Heinze a bien reçu une offre ferme d’un club de Ligue 1 ces derniers temps, et ce n’était pas l’OM.

Il s’agissait d’Amiens qui, selon L’Equipe, a crânement tenté sa chance afin de remplacer Christophe Pelissier. Un choix osé qui n’a pas porté ses fruits, et non pas car Heinze n’était pas intéressé, mais parce qu’il venait de dire oui à son club actuel. Néanmoins, en cas de liberté soudaine ou d’envie de changer d’air, l’ancien de Manchester United et du PSG peut toujours se dire qu’il a bien la cote en Ligue 1, où il pourrait finir par atterrir si jamais il devait tenter sa chance en Europe.