Mercato : Gros duel à 65ME entre le Barça et le Real ?

Dans : Mercato, Liga, Serie A.

Le mercato approche et comme tous les ans, le Real Madrid et le FC Barcelone risquent de se livrer de nombreuses batailles.

Et pour cause, les deux mastodontes du football espagnol sont régulièrement sur les mêmes joueurs et cet été, c’est Miralem Pjanic qui pourrait être la cible commune du Real et du Barça. C’est en tout cas ce qu’affirme Sky Sports puisque le média britannique explique que Florentino Pérez est prêt à lâcher 65ME sur le Bosnien en cas de départ de Luka Modric dans les prochaines semaines.

En parallèle, Onze Mondial affirme que le Barça « se serait décidé » à faire une proposition importante à la Juventus Turin pour s’offrir l’ancien milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais. Les dirigeants catalans aimeraient renouveler leur entrejeu et après s’être offert Philippe Coutinho, Miralem Pjanic serait leur priorité.

Dans l’esprit de l’état-major barcelonais, un départ d’Ivan Rakitic serait ensuite envisageable. Reste à savoir si Miralem Pjanic aura un bon de sortie à la Juve, ce qui ne paraît pas totalement impossible puisque la Vieille Dame courtise avec assiduité Adrien Rabiot depuis plusieurs semaines. Un dossier chaud et inattendu à suivre de très près avant l’ouverture officielle du mercato…