Mercato : Griezmann s’éloigne, le Barça vise un gros coup anglais

Sur le point de quitter l’Atlético Madrid, Antoine Griezmann ne rejoindra pas forcément le FC Barcelone.

Chez les Blaugrana, l’arrivée annoncée du Français ne ferait pas l’unanimité, à tel point que son transfert pourrait être remis en cause. Et l’information du quotidien Sport ne devrait pas rassurer le champion du monde. En effet, le Barça se serait lancé à la poursuite de Marcus Rashford (21 ans). On pourrait penser que l’attaquant de Manchester United viendrait pour suppléer Luis Suarez. Mais non, la source précise que le club catalan souhaite l’associer à l’Uruguayen et à Lionel Messi.

Une mauvaise nouvelle pour Griezmann, sachant que Rashford ne coûterait pas moins de 100 M€. Certes, le Red Devil n’a plus qu’un an de contrat, mais son club formateur tient à le conserver. Les deux parties discutent d’une prolongation depuis plusieurs mois mais ne parviennent pas à s’entendre. D’où la prise de renseignement du Barça, qui compte sur ses bonnes relations avec la direction mancunienne. Reste à savoir comment MU va gérer ce dossier.