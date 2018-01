Mercato : Griezmann à Barcelone, des détails à donner le tournis

Dans : Mercato, Liga.

Malgré l’arrivée de Philippe Coutinho en provenance de Liverpool pour 160ME, le FC Barcelone n’a pas l’intention de lâcher le dossier Antoine Griezmann. Selon les informations de la Cadena Ser, les négociations avancent même rapidement concernant un transfert de l’international français en Catalogne cet été. « Le contrat de Griezmann est déjà prêt à Barcelone » avance même le média, qui donne quelques détails croustillants...

Un salaire XXL à hauteur de 15ME par an ?

Au Barça, le natif de Mâcon se verrait proposer un bail de cinq ans assorti d’un salaire XXL de 15ME par an. A titre de comparaison, c’est autant que Luiz Suarez et seul Lionel Messi figurerait plus haut que « Grizou » dans la grille salariale de l’actuel leader du championnat espagnol. Concernant l’indemnité de transfert, peu de doute sur la somme à débourser pour le Barça puisque Griezmann possède dans son contrat une clause libératoire estimée à 100ME.

Autant dire que l’affaire se présente très bien pour les dirigeants catalans. Néanmoins, ceux-ci se méfient toujours de Manchester United, très intéressé par le profil du buteur de l’Equipe de France. Espérons simplement que l’avenir d’Antoine Griezmann sera fixé au moment de débuter le Mondial en Russie.