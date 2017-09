Mercato : Giroud pour 45ME en janvier, Everton y croit !

Dans : Mercato, Premier League.

Cet été, Olivier Giroud était très courtisé au mercato. Dans le viseur de Lyon, Marseille ou encore du Borussia Dortmund, l’international français a finalement décidé de rester en Angleterre. Everton a bien tenté le coup, en jouant la carte de l’équipe ambitieuse de Premier League pour attirer l’ancien buteur de Montpellier dans ses filets. Sans succès. Déterminé à s’attacher les services du buteur de l’équipe d’Arsène Wenger, les Toffees pourraient retenter leur chance en janvier selon The Mirror.

A en croire le tabloïd anglais, Everton serait même prêt à faire des folies pour convaincre Arsenal de lâcher Olivier Giroud puisque la formation de Ronald Komean pourrait proposer plus de 45ME cet hiver. Remplaçant depuis le début de la saison chez les Gunners, l’international français pourrait se laisser tenter à un défi intéressant sportivement et financièrement à six mois de la Coupe du Monde en Russie. Mais d’ici janvier, peut-être aura-t-il refait son retard sur Danny Welbeck et Alexandre Lacazette à Londres ? Avec l’ancien attaquant de Tours, il ne faut jurer de rien…