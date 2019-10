Mercato : Giroud ouvre en grand la porte à un transfert

Dans : Mercato, Premier League, Equipe de France.

Ces dernières semaines ont été particulièrement pénibles à vivre pour Olivier Giroud du côté de Chelsea. Et pour cause, l’attaquant tricolore ne figurait même pas dans le groupe de joueurs convoqués par Frank Lampard pour le déplacement à Southampton, le 6 octobre dernier (1-4). Malgré cela, Didier Deschamps a maintenu sa confiance en l’attaquant de 33 ans, et ce dernier lui a bien rendu avec deux buts inscrits face à l’Islande vendredi (1-0) puis contre la Turquie lundi (1-1).

Néanmoins, Olivier Giroud est bien conscient que cette situation en club ne peut plus durer, et que sa place chez les Bleus ne tient plus à grand-chose. Ainsi, il a avoué après le nul des Bleus contre la Turquie au Stade de France qu’un départ au mercato était envisageable, bien que pas encore une priorité. « Je vais me battre pour ma place à Chelsea, le coach le sait et on fera les comptes en janvier. Est-ce que j'ai envie de partir ? Pas forcément mais il y a des choses qui feront que je pourrais prendre une décision. Je ne peux pas me contenter de ce que j'ai à Chelsea. Ma priorité, c'est de rester à Chelsea. Mais si on m'oblige à faire un choix, je le ferais comme quand je suis parti d'Arsenal » a indiqué l’attaquant de l’Equipe de France, très lucide au sujet de sa situation délicate à Chelsea.