Mercato : Fiasco total, Dybala refuse d'aller à Manchester United !

Dans : Mercato, Premier League, Serie A.

Après de longues négociations, et tandis que le mercato se termine jeudi en Premier League, les médias italiens et anglais font la même annonce ce dimanche soir, Paulo Dybala ne rejoindra pas Manchester United. Plusieurs raisons justifieraient ce fiasco, avec au premier rang le désir du footballeur argentin de rester à la Juventus plutôt que de rejoindre les Red Devils. Mais du côté anglais, on affirme que l'agent de Paulo Dybala avait tout de même travaillé sur un départ, mais le salaire exigé par le joueur et les commissions du représentant de Dybala pour finaliser le transfert étaient beaucoup trop élevés.

Si l'affaire ne se fera donc pas avec l'attaquant argentin de la Juventus, les dirigeants mancuniens sont toujours en quête d'un numéro 10, tandis qu'il a été décidé que Romelu Lukaku ne partira pas d'ici la fermeture du marché des transferts. Reste à savoir comment la Juventus va réagir à tout cela...