Mercato : Fanni, Grenier, Ben Arfa, Lens a tenté un mercato de fou

Avec une nouvelle équipe dirigeante et notamment Eric Roy en tant que directeur sportif, le RC Lens espère bien relancer une dynamique positive après un début de saison très compliqué. Cela passait par quelques actions d’éclat cet hiver, et cela s’est traduit avec les arrivées de deux joueurs expérimentés, Walid Mesloub et Brice Dja Djédjé. Mais le responsable du recrutement des « Sang et Or » est passé aux aveux maintenant que le mercato hivernal est terminé, et a expliqué qu’il n’avait pas hésité à proposer un deal gagnant-gagnant sur deux-trois coups spectaculaires. Sans succès.

« Grenier, Fanni, vous pouvez aussi citer Hatem Ben Arfa. J'ai appelé Clément et Hatem, que je connais bien, pour leur dire de venir prendre six mois de plaisir avec nous et qu'on leur laisserait la possibilité de gérer la suite en juin. (…) Clément, on est allé le voir jouer en décembre contre la réserve de Paris. C'est un très bon joueur », a raconté à L’Equipe un Eric Roy qui n’hésite pas à user de ses contacts pour tenter quelques opérations spectaculaires. Cela n’a pas marché, mais cela démontre en tout cas que le club nordiste ne manque pas d’ambitions.