Mercato : Enfin une offre pour Ben Arfa, il prend son temps

Toujours sans club, presque comme chaque été, Hatem Ben Arfa ne semble pas pressé de se trouver un point de chute.

Le milieu offensif sort d’une saison mitigée avec Rennes, avec une réussite collective mais des prestations comme souvent inégales. Désireux de quitter la France pour trouver un championnat qui lui convient, l’ancien de l’OM, l’OL et du PSG discute souvent avec des clubs espagnols, sans pour le moment la moindre offre ferme. Il en a désormais une sous les yeux puisque la Gazzetta dello Sport annonce que Fenerbahçe, qui recrute beaucoup en ce moment, vient de lui proposer un contrat de trois avec un salaire de 2,5 ME par an, hors bonus.

Une solide proposition de la part de la formation d’Istanbul, même si ce ne serait pas la priorité de l’international français à l’heure actuelle. Plus étonnant, le Nîmes Olympique est récemment entré en contact avec l’entourage du joueur, pour le sonder sur la perspective de rester en France pour évoluer avec les Crocodiles.