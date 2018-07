Mercato : Dybala à Liverpool au prix de Cristiano Ronaldo ?

Dans : Mercato, Foot Europeen, Serie A.

Faite place à la Juventus, Cristiano Ronaldo arrive, avec probablement un ou deux autres joueurs dans ses valises.

La Vieille Dame effectue un marché des transferts jamais vu dans le championnat italien, dépassant la barre des 100 ME pour faire venir la superstar portugaise. Gonzalo Higuain devrait en être la principale victime, mais un autre gros départ est désormais annoncé. En effet, selon la chaine argentine TyC Sports, Liverpool compte profiter de l’arrivée du quintuple Ballon d’Or à Turin pour effectuer une offre difficilement refusable afin de s’offrir Paolo Dybala.

L’Argentin, qui sort d’un Mondial terriblement frustrant, serait tenté de changer d’air et de profiter d’un nouveau statut chez les Reds. Le média annonce même que des contacts ont déjà eu lieu entre le club de la Mersey et les agents de Dybala, afin de lui faire part de cet intérêt qui aurait reçu un premier retour positif. Reste à savoir si la Juventus se séparera de ses deux attaquants vedettes, ou de seulement l'un d'eux, même s’ils ne seront plus les grandes stars du club avec l’arrivée de Cristiano Ronaldo. Pour convaincre le club du Piémont, Liverpool est prêt à miser très gros, en proposant une enveloppe de 102 ME soit quasiment le montant déboursé par la Juventus pour faire venir CR7.