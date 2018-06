Mercato : Digne, vulgaire monnaie d’échange pour une étrange opération ?

Dans : Mercato, Foot Europeen, Liga, Bundesliga.

Les grands clubs connaissent cela de plus en plus régulièrement. Il arrive en effet que des joueurs formés à la maison explosent quand ils partent, et reviennent donc au bercail en leader. Au final, l’opération fait souvent mal sur le plan financier. Ce pourrait être le cas avec Thiago Alcantara. Le Bayern Munich ne compte pas retenir le milieu de terrain formé à Barcelone, et le club catalan espère bien le faire revenir pour remplacer Andres Iniesta. Selon le quotidien Sport, le champion d’Espagne compte faire une offre qu’il sera difficile à refuser pour le Bayern Munich.

Le club bavarois recevrait en effet 50 ME ainsi que Lucas Digne, pour vendre au FC Barcelone le frère de Rafinha. Un échange qui correspond aussi à une attente de la formation allemande, désireuse de trouver un arrière gauche pour la saison prochaine. De quoi redonner un peu de temps de jeu au Français, complètement barré par Jordi Alba cette saison, mais aussi les précédentes, au point d’avoir perdu sa place en Bleu. En 2013, le club catalan avait cédé Thiago Alcantara pour 24,5 ME. Autant dire que, cinq ans plus tard, le Bayern Munich sortirait comme le grand gagnant de cette opération.