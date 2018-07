Mercato : Deux stars se rapprochent, le Real frappe fort !

Dans : Mercato, Liga, Premier League.

Après avoir vendu Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin pour 115ME bonus compris, le Real Madrid peut enfin débuter son mercato.

Et le club de la capitale espagnole est bien décidé à frapper fort puisque selon les informations obtenues par RMC Sport, deux joueurs seraient tout proches de débarquer au Real Madrid. En effet, un accord a été trouvé entre Chelsea et le club merengue pour le transfert de Thibaut Courtois, moyennant 35ME. Meilleur gardien de la Coupe du monde, le gardien belge a donné son accord au Real Madrid, sa signature ne fait donc plus aucun doute.

Accord Hazard-Real, mais...

Autre dossier, légèrement plus complexe à régler, celui d’Eden Hazard. Comme pressenti, Florentino Pérez a bel et bien ciblé le capitaine de la Belgique pour succéder à Cristiano Ronaldo. Et selon la radio, un accord oral a été trouvé entre le Real Madrid et le meneur de jeu de Chelsea. « Même s'il n'existe pas d'accord entre Chelsea et le Real Madrid sur ce dossier, la priorité du joueur Belge reste un départ dans la capitale espagnole ». Dans les prochains jours, la priorité du Real devrait être de trouver un accord avec Chelsea pour Hazard… afin de faire coup double, et d’officialiser deux arrivées en même temps ? C’est fort possible. Et le champion d’Europe en titre enverrait un sacré message à la concurrence, quelques semaines après les départs de Zidane et de CR7.