Mercato : Des nouvelles du dossier Ben Arfa, ça ne surprendra personne

Dans : Mercato.

Hatem Ben Arfa est officiellement parti pour passer au moins une demi-saison en roue libre.

Le meneur de jeu de 32 ans désormais a bien tenté de se relancer à Nantes, mais le dossier est totalement fermé. L’ancien joueur du Stade Rennais, qui était arrivé en fin de contrat au mois de juin, avait quitté les « Rouge et Noir » en critiquant le jeu de son équipe qui venait de gagner la Coupe de France. Toujours sans club, le natif de Clamart avait contacté le FC Nantes de Christian Gourcuff, et l’entraineur nantais semblait très intéressé à l’idée de faire venir un joueur aussi talentueux, qui sait encore se rendre décisif en Ligue 1 comme il l’a montré la saison dernière. Mais la prise de contact a débouché sur des discussions qui ne sont pas allées bien loin, et Waldemar Kita est sorti du silence pour tout stopper, même si cela semblait déjà être le cas depuis quelques jours.

« C'est un très bon joueur, on s'est vu une fois, ça s'arrête là. Il n'y a pas eu beaucoup de discussions. Il y avait une décision à prendre la semaine dernière, il ne l'a pas prise, le dossier est fermé », a livré le président de la Maison Jaune, qui a déploré le silence de Ben Arfa devant la proposition effectuée par le FC Nantes. L’ancien de l’OL, de l’OM et du PSG a récemment vu Nice et son entraineur Patrick Vieira lui fermer la porte, ce qui ne lui laisse actuellement plus aucun point de chute en Ligue 1.