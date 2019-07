Mercato : De Jong ne voulait plus du Barça, le PSG peut pleurer

Dans : Mercato, PSG, Liga, Foot Europeen.

Nouveau milieu de terrain du FC Barcelone, Frenkie De Jong avait rapidement fait son choix en décidant de rejoindre le club catalan dès cet hiver.

C’était son souhait afin de se concentrer totalement sur la suite de la saison avec l’Ajax Amsterdam. Un choix naturel pour beaucoup, tant le jeu rapide et technique du jeune néerlandais semble fait pour le Barça. Mais tout ne fut pas si simple que cela, comme le raconte De Jong dans les colonnes de Voetbal International, le joueur expliquant même qu’il avait à un moment totalement stoppé de discuter avec le club catalan, pour se concentrer sur le PSG et Manchester City.

« Barcelone s'est toujours intéressé à moi et, en réalité, ça a toujours été ma préférence. Mais les conversations sont devenues difficiles et j'avais de plus en plus l'impression que ce n'était pas vraiment le moment d'aller dans ce club. J'avais arrêté de penser à Barcelone sous les conseils de mon agent. Nous ne discutions plus qu’avec le PSG et Manchester City. Mais tout à coup, ils sont devenus très sérieux. Barcelone est venu avec ce que je voulais. Et, non, ça n'a rien à voir avec l'argent. Quand je discute, je parle de football. C'est ce que j'ai fait avec tous les clubs qui s'intéressaient à moi. Barcelone avait un plan pour moi. Ils m'ont dit comment ils voyaient mon avenir et m'ont dit qu'ils espéraient que je devienne un joueur important ici », a livré celui qui est très attendus par les socios barcelonais, eux qui voient en De Jong une chance de retrouver le jeu au sol qui a fait la marque de fabrique du Barça de Guardiola.