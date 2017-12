Mercato : David Luiz de Chelsea au Real ? Isco s'interpose

Dans : Mercato, Liga, Premier League, PSG.

Alors que le Real Madrid a entamé des négociations avec Chelsea pour faire venir David Luiz lors du prochain mercato, Isco se serait opposé à ce potentiel transfert...

Mardi dernier, RMC révélait un intérêt du Real Madrid pour David Luiz en vue du mercato d'hiver. Si des discussions seraient en cours entre l'entourage du défenseur brésilien et le champion d’Europe en titre, rien n'est encore sûr dans ce dossier, alors que le marché des transferts ouvrira ses portes début janvier. En effet, selon Don Balon, Isco aurait, entre temps, conseillé à ses dirigeants de ne pas recruter l'ancien joueur du PSG. Le milieu espagnol aurait dit à ses amis proches que David Luiz ne collerait pas au Real de Zinedine Zidane puisque les Merengue ont plutôt besoin d'un joueur en devenir dans leur secteur défensif, sachant que Ramos et Varane sont indiscutables en charnière centrale, tout comme l'est Casemiro au milieu.

Reste désormais à savoir si Isco sera entendu au sein de la Maison Blanche. Et si cela venait à être le cas, David Luiz pourrait maudire l'ancien joueur de Valence, puisque l'international auriverde est plus ou moins mis à l'écart par Antonio Conte depuis le début du mois de novembre du côté de Chelsea, où son avenir semble bouché...