Mercato : Danilo à la Juventus et Cancelo à Manchester City

Dans une annonce simultanée ou presque, la Juventus a officialisé mercredi soir la signature de Danilo en provenance de Manchester City, tandis que les Citizens ont eux annoncé la venue de Joao Cancelo, qui arrive de la Juventus. Le premier s'est engagé jusqu'en 2024 avec le club italien, le second jusqu'en 2025 avec les Citizens.

