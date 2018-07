Mercato : Cristiano Ronaldo trouve un accord décisif avec le Real

Dans : Mercato, Liga, Serie A.

Ces derniers jours, Cristiano Ronaldo fait la Une des journaux en Espagne, mais également en Italie.

Et pour cause, le Portugais négocierait avec la Juventus Turin. Le Portugais aurait déjà trouvé un accord de principe avec le club turinois, prêt à lui offrir 30 millions d’euros par saison jusqu’en juin 2022 selon Marca. Surtout, la star du Portugal a trouvé un « accord décisif » avec le Real Madrid. Et cela concerne la clause libératoire du joueur, fixée par Florentino Pérez à un milliard d’euros.

A en croire les informations du média espagnol, Cristiano Ronaldo « a obtenu la garantie du Real Madrid, par engagement écrit, que son départ sera possible en échange d’un montant raisonnable, bien inférieur à un milliard d’euros ». Ces derniers jours, la somme de 120ME est évoquée pour le possible transfert de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin. Un montant loin d’être insurmontable pour la Vieille Dame, dont les comptes sont au vert grâce à une gestion remarquable ces dernières saisons. En ce qui concerne le salaire, ce sera certainement beaucoup plus difficile à suivre. Mais doucement et surement, l’énorme transfert de l’été prend forme. Et forcément, il sera intéressant de voir quelle sera la cible du Real pour remplacer son buteur au mercato…