Mercato : Cristiano Ronaldo contre Lukaku, Mourinho refuse !

En froid avec Cristiano Ronaldo, Florentino Pérez, le président du Real Madrid, tenterait une opération XXL durant ce marché des transferts.

Avec le départ de Zinedine Zidane et l'arrivée de Julen Lopetegui, le Real va forcément changer d'ère en vue de la saison prochaine. Pour ne pas risquer d'aller dans le mur avec un groupe vieillissant et fatigué, suite à un triplé historique en Ligue des Champions, la Maison Blanche veut insérer du sang neuf au sein de son effectif. Et notamment en attaque, où la BBC n'est plus ce qu'elle était. Par conséquent, Cristiano Ronaldo, Benzema et Bale sont sur la sellette. Si la star du Pays de Galles a des touches un peu partout à travers l'Europe et semble ouverte à un départ, l'attaquant français, lui, n'a pas l'intention de quitter Madrid cet été. Si son nouvel entraîneur envisage de le conserver, l'ancien sélectionneur de la Roja souhaite recruter un nouvel avant-centre de très haut niveau. Et Romelu Lukaku serait sa priorité.

Pour satisfaire tout son monde, et plus particulièrement Manchester United, Florentino Pérez est prêt offrir mettre Cristiano Ronaldo dans le deal, ce qui représenterait une opération de 100 ME, selon Donbalon. Alors que CR7 envisage de partir du Real, car son président refuse de lui donner un salaire équivalent à celui de Messi au barça, l'international portugais pourrait donc servir de monnaie d'échange. Sauf que MU n'est pas prêt à accepter ce deal, car le club de Jose Mourinho estime que son buteur belge vaut 150 ME. Affaire à suivre...