Mercato : Cristiano Ronaldo à la Juve, une grosse conséquence pour l’OL

Dans : Mercato, OL, Foot Europeen.

Le possible transfert de Cristiano Ronaldo vers la Juventus pourrait bien chambouler le fragile équilibre du mercato cet été.

En effet, le Real Madrid sera bien obligé de dépenser énormément pour compenser le départ du Portugais, et les noms de Kylian Mbappé, Eden Hazard et Harry Kane sont déjà donnés dans les médias. De son côté, la Juventus va devoir dégraisser et faire place nette en attaque, financièrement comme sportivement. La première victime de taille pourrait bien être Paulo Dybala.

Déjà dégoûté par sa Coupe du monde passée sur le banc de touche, l’attaquant argentin est dans le doute avec les rumeurs insistantes sur l’arrivée du quintuple Ballon d’Or. Ces interrogations, un club souhaite en profiter très rapidement selon TMW, qui annonce que Liverpool a déjà interrogé la Juventus au sujet d’un transfert de La Joya. Ce dernier pourrait ainsi faire une arrivée fracassante en Premier League, lui qui possède une valeur estimée à 120 ME. De quoi renforcer de manière impressionnante des Reds qui, dès lors, mettrait un terme à leur intérêt pour Nabil Fékir, notamment car un nouvel investissement financier massif ne serait plus d’actualité. De quoi bouleverser l’avenir du capitaine lyonnais, qui se voit encore et toujours comme un possible futur joueur de Liverpool malgré les discussions rompues entre les deux clubs à l’heure actuelle.