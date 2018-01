Mercato : Coutinho au Barça, la presse anglaise annonce l'accord à 160ME !

Dans : Mercato, Liga, Premier League.

Le Telegraph, le Times et Sky Sports annoncent ce samedi soir que Liverpool a donné son accord au FC Barcelone pour le transfert de Philippe Coutinho moyennant un montant record en Angleterre de 160ME. Selon les média anglais, les deux clubs devraient communiquer sur ce sujet dans les prochaines heures, au plus tard dimanche matin. Ce transfert de l'attaquant brésilien est le record pour un joueur évoluant en championnat d'Angleterre, et c'est aussi un record pour un footballeur acheté par un club de Liga.

Philippe Coutinho serait actuellement entre Liverpool et Barcelone, le joueur des Reds n'étant pas parti à Dubai avec ses coéquipiers après le match gagné par la formation de Jurgen Klopp contre Everton en Cup. L'entraîneur de Liverpool avait refusé de communiquer sur ce sujet, mais il semble cette fois que les choses ont sérieusement avancé et que ce renfort de choix sera vite officialisé par le Barça.