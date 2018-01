Mercato : Coup de Trafalgar sur Alexis Sanchez, MU sort la grosse offre

Dans : Mercato, Premier League, Foot Europeen.

Joueur majeur d’Arsenal et libre dans six mois, Alexis Sanchez a un profil qui plait beaucoup à Manchester City. La formation de Pep Guardiola effectue un forcing depuis plusieurs semaines pour essayer de convaincre Arsène Wenger de lâcher son attaquant, ce qui lui permettrait de récupérer un peu d’argent et de se renforcer sur du plus long terme. Une offre de 22 ME aurait été effectuée dernièrement afin de boucler ce transfert tout de même copieux pour un joueur qui coûtera 0 euros au mois de juin. Mais coup de théâtre ce jeudi, puisque Sky Sports et The Guardian annoncent conjointement que Manchester United a effectué une offre particulièrement copieuse à Arsenal.

MU propose ainsi 28 ME ainsi qu’Henrikh Mkhitaryan dans l’échange, pour récupérer immédiatement le Chilien. Clairement de quoi faire douter le club londonien si cette proposition venait à se confirmer. De son côté, City s’affirme confiant, espérant que son intérêt de longue date pour Alexis Sanchez lui permette d’avoir toujours la priorité dans l’esprit du joueur, même si Arsenal aura son mot à dire, du moins en janvier. En tout cas, même si l’offre est importante, MU pourrait faire là l’un des gros coups du mercato en cas de succès.