Mercato : Clash et départ en vue, une aubaine pour la L1 !

Dans : Mercato.

Auteur d’une grande saison 2018-2019 sous le maillot d’Hoffenheim, Ishak Belfodil est pourtant en train de toucher le fond dans le club de Bundesliga…

Passer d’une saison plus que pleine, avec 17 buts marqués en 35 matchs toutes compétitions confondues, à un exercice blanc, c’est le malheureux exploit que réalise Ishak Belfodil à Hoffenheim. La faute à une grave blessure mal diagnostiquée… En mai dernier, à l’occasion de la 34e et dernière journée de championnat entre Mayence et le TSG, le joueur de 27 ans était sorti sur blessure. Touché au genou, Belfodil n’était finalement pas passé sur la table d’opération, son club ne jugeant pas cela nécessaire. Sauf que l’international algérien souffrait d’une rupture d’un ligament croisé du genou et d’un ménisque. Avec cette grave blessure, soignée et opérée ces dernières semaines, Belfodil a quand même effectué la préparation estivale et joué cinq matchs cette saison… Une situation ubuesque qu’il a décidé de dénoncer.

« J’ai travaillé toute la pause estivale sans prendre un jour de congé. Comme j’étais en forme d’après les médecins, c’était une évidence pour moi de jouer et d’aider l’équipe. J’ai vite remarqué que des changements brusques de direction étaient difficiles. Je ne pouvais pas tirer avec le pied gauche. J’avais honte de ma performance pendant le match à Wolfsburg. J’ai demandé à être remplacé. Et je savais que ça ne pouvait pas continuer comme ça… Ma carrière a été négligemment mise en danger. J’ai de la chance que rien de plus ne se soit cassé. La pression a été exercée jusqu’à la veille pour que je ne sois pas opéré. Quand j’ai quitté la clinique, j’avais trois jours de traitement à Hoffenheim. Puisque ni l’entraîneur ni aucun membre de la direction du club n’a jugé nécessaire de me saluer ou de me poser des questions à mon sujet, je n’ai pas voulu m’embêter et je suis allé à Paris voir mes médecins. Je n’ai plus aucune confiance en eux à Hoffenheim. Pour moi, il n’y a plus de base pour une collaboration réussie », a lâché, dans Bild, Belfodil, qui ne veut plus entendre parler d’Hoffenheim malgré un bail courant jusqu’en 2022. Autant dire que certains clubs de Ligue 1, comme l’OL, son ancienne formation, feraient bien de tenter ce joli coup sur le mercato, alors même que l’attaquant est toujours à l’infirmerie.