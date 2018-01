Mercato : City laisse United recruter Alexis Sanchez !

Dans : Mercato, Premier League, Foot Europeen.

Après le coup de théâtre de ce jeudi, la donne semble se confirmer en ce qui concerne Alexis Sanchez. Si Arsenal compte le vendre au meilleur prix cet hiver, il faudra voir avec Manchester United, et non City qui était sur le joueur depuis des semaines, et espérait l’avoir en janvier pour 22 ME, ou gratuitement l’été prochain. Mais Sky Sports affirme ce vendredi que la formation de Pep Guardiola préfère abandonner cette piste plutôt que d’augmenter son offre de manière déraisonnable.

Une référence à l’offensive impressionnante de Manchester United, qui a proposé 28 ME en plus d’Henrikh Mkhitaryan pour récupérer le buteur chilien dès cet hiver. Un deal qui semble fou pour un joueur libre dans six mois, au point même de voir Manchester City clamer haut et fort qu’il ne compte pas surenchérir. Reste à savoir ce que va faire Arsenal avec cette offre de la part des Red Devils, mais aussi Alexis Sanchez, qui avait clairement envie de rejoindre la formation de City, dirigée par son ancien entraineur à Barcelone.