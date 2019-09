Mercato : Ce trou noir à 300 ME fait du bruit en Espagne

Dans : Mercato, Liga, Foot Europeen.

Privé de Cristiano Ronaldo transféré à la Juventus Turin et partiellement de Lionel Messi, qui passe plus de temps à l’infirmerie que sur le terrain ces dernières semaines, le championnat espagnol se cherche des nouvelles stars. Mais personne ne se détache en ce début de saison, si l’on excepte la valeur sûre du Real Madrid, Karim Benzema. Ce dimanche, le quotidien Marca fait un point sur l’adaptation difficile des stars du mercato, Antoine Griezmann, Eden Hazard et Joao Felix. Et le média espagnol n’épargne personne…

« Griezmann, Hazard et Felix étaient les noms sur lesquels tout le monde s’est excité pendant l’été. Mais aucun des trois n’a été magique durant les deux premiers mois de la saison. La phase d’adaptation, la jeunesse et le manque de préparation physique sont les principales raisons des difficultés des trois équipes concernés (Barça, Atlético, Real). Plus de 300 ME ont été dépensés pour ces trois et jusqu’à présent, leurs transferts ne sont pas rentables » détaille le média, qui attend clairement plus de Joao Felix, d’Antoine Griezmann et d’Eden Hazard pour rendre la Liga plus attractive et plus spectaculaire. Javier Tebas n’attend que ça…