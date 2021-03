Mercato : Ça vaut combien, le meilleur jeune du monde

Dans : Mercato.

A un de la fin de son contrat, Eduardo Camavinga va surement changer d’air cet été. Manchester United débarque dans le dossier.

S’il n’a jamais fermé la porte à une prolongation de contrat dans les mois à venir, ce n’est plus vraiment d’actualité. Rennes aimerait bien sceller son avenir et s’autoriser ainsi le luxe de pouvoir le conserver encore quelques temps. Mais l’international français ne semble plus vraiment sur la même longueur d’ondes. Il a récemment changé d’agent, et malgré des performances nettement en baisse, il se dit circonspect et déçu de voir le Stade Rennais manquer certainement une place dans le Top4 cette saison. Sans Coupe d’Europe et l’exposition qui va avec, Eduardo Camavinga a de grandes chances d’écouter ce qu’on lui propose. Surtout vu le prestige des candidats à sa venue. Si le Real Madrid a longtemps été cité comme un club intéressé par son recrutement, un autre géant d’Europe est sur les rangs.

Selon le Mirror, c’est désormais Manchester United qui a pris les devants. L’agent de Camavinga discute en effet avec les Red Devils, qui sont très intéressés à l’idée de rejoindre « le meilleur jeune joueur au monde », selon le représentant du milieu de terrain, Jonathan Barnett, qui n’hésite donc pas à mettre le paquet pour vendre son poulain. L’idée de rejoindre le Real Madrid a fait son chemin dans la tête de l’espoir rennais, mais Zinedine Zidane n’aura probablement pas les mains libres pour recruter l’été prochain, surtout que la priorité sera de faire venir un buteur d’exception, que ce soit Haaland ou Mbappé. Il reste donc à savoir le plus important, à savoir le prix que MU pourrait mettre sur la table pour faire craquer le club breton, qui prévoit de battre le record de transfert avec Camavinga. Jusqu’à présent, il était détenu par Ismaïla Sarr, qui avait signé pour Watford contre 30 ME en 2019.