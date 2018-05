Mercato : Ça va faire mal, le Barça va annoncer une grosse recrue

Dans : Mercato, Liga, Foot Europeen.

La ligne d’attaque du FC Barcelone a déjà de quoi faire peur, même si tout le monde n’a pas forcément été au niveau attendu cette saison.

Mais un renfort va arriver dans les prochains jours, annonce la presse espagnole. Sport et AS affirment ainsi que tout est bouclé pour le transfert d’Antoine Griezmann au sein du club catalan, même si le timing de l’annonce du transfert doit encore être réglé. Normalement, la clause libératoire du Français passera de 200 à 100 ME au 1er juillet, ce qui devrait être le jour choisi pour officialiser ce transfert. Mais Josep Maria Bartomeu a néanmoins prévu d’annoncer l’arrivée de l’attaquant de l’Atlético Madrid avant la fin du mois de mai, dès que l’accord définitif sera scellé avec le club de la capitale.

Une annonce qui a bien évidemment pour but de satisfaire Antoine Griezmann, qui ne veut pas être perturbé par les rumeurs de transfert pendant la Coupe du monde. Ainsi, c’est un accord de principe qui sera annoncé dans un premier temps, avant que « Grizi » ne signe son contrat au retour du Mondial. Un transfert qui ne fait guère de doute depuis longtemps, mais que le FC Barcelone, pour éviter de donner des idées à la concurrence, et Griezmann, pour être tranquille en Russie, s’impatientent de finaliser.