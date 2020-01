Mercato : Bordeaux repart à l'assaut pour Oudin

Dans : Mercato.

Marqué par l’échec de son transfert l’été dernier, Rémi Oudin a remis le bleu de chauffe avec Reims, qui figure toujours parmi les solides équipes de Ligue 1. Bordeaux, qui avait courtisé l’attaquant de 23 ans, s’était heurté à la volonté de fer du club champenois, qui réclamait alors 10 ME pour le céder. France Football révèle ce mardi que les Girondins repartent désormais à l’assaut de celui qui compte trois buts et deux passes décisives cette saison. A un prix plus raisonnable ?