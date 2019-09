Mercato : Bordeaux et Nice chauds bouillants sur Gabigol ?

Dans : Mercato, OGCN, Bordeaux.

Avec le rachat du club par le géant INEOS cet été, l’OGC Nice est passé dans une autre dimension.

Le club azuréen a désormais des moyens considérables, et pourrait s’en servir dès cet hiver. Après s’être offert Dolberg en provenance de l’Ajax Amsterdam, un second attaquant ne serait sans doute pas de trop pour Patrick Vieira. Et dans cette optique, la direction niçoise observerait avec attention la situation de Gabriel Barbosa, dit « Gabigol ». Prêté par l’Inter à Flamengo, l’attaquant cartonne au Brésil avec 28 buts en 38 matchs depuis le début de la saison.

Oui mais voilà, son prêt se termine en décembre 2019 et l’OGC Nice est au courant de la situation. Tout comme… les Girondins de Bordeaux. Selon les informations de Calcio-Mercato, les deux clubs français en pinceraient pour l’attaquant international brésilien (4 sélections, 2 buts). Reste que le FC Séville et Flamengo, qui aimerait le recruter définitivement, sont également sur le coup. Qui raflera la mise ? Il est trop tôt pour le dire mais assurément, le nom de Gabigol devrait être associé à la Ligue 1 cet hiver au mercato.