Mercato : Bordeaux et l'ASSE, ça fait rêver ce défenseur de L1

Dans : Mercato, Ligue 1, Bordeaux, ASSE.

L’hiver dernier, les dirigeants de l’AS Saint-Etienne ont étudié la piste menant à Damien Da Silva, le défenseur central du Stade Malherbe de Caen. Libre de tout contrat en juin prochain, le joueur de 30 ans ne semble plus vraiment intéresser les Verts, qui peuvent désormais compter sur un duo solide avec Loïc Perrin et Neven Subotic. Mais sur les ondes de RMC, Damien Da Silva a lancé un énorme appel du pied aux dirigeants stéphanois en expliquant qu’une signature dans le Forez serait « une progression » pour le joueur, qui vient d’achever sa quatrième saison en Normandie.

« Je ne pense pas continuer à Caen, je ne sais pas encore où je vais atterrir. J’ai fait 4 ans ici, je suis content d’avoir participé un petit peu au maintien durant ces 4 années. Le club que j’aimerais ? C’est difficile à dire aujourd’hui, je ne peux pas dire où je serai. J’ai envie d’une expérience à l’étranger, j’ai 30 ans, et ce n’est pas à 35 ans que je vais m’aventurer à l’étranger. Aujourd’hui, je pense encore au sportif, je peux encore progresser et je peux découvrir de meilleures choses. Après je ne sais pas où ça sera, ça peut être en France, on ne sait jamais si un bon club m’appelle et que c’est super intéressant, j’irai aussi. Bordeaux, Saint-Etienne… Une forme de progression ? Oui complètement. Ce genre de clubs, ce serait une progression » a expliqué Damien Da Silva, qui ne ferme pas non plus la porte à un transfert aux Girondins de Bordeaux au mercato. Reste désormais à voir quelles seront les opportunités qui se présenteront au natif de Talence.