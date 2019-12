Mercato : Ben Arfa à l'Olympique Lyonnais ? Ça sent pas bon

Dans : Mercato.

Ces derniers jours, Hatem Ben Arfa a fait parler de lui devant la justice, sachant qu’il a perdu une bataille dans son conflit l’opposant au PSG en étant débouté par le conseil des Prud'hommes de Paris.

Par contre, sur les terrains, HBA se fait bien discret depuis mai dernier, et son ultime match sous le maillot de Rennes face à Guingamp. Libre de tout contrat, l’attaquant de 32 ans n’a pas encore rebondi. Annoncé dans de nombreux clubs, comme à Nantes, au Genoa ou à l’OL, Ben Arfa est toujours sans point de chute. Mais cela pourrait changer au cours des prochaines semaines. Désireux de rejoindre l’Espagne et la Liga, le natif de Clamart pourrait finalement rebondir en Turquie. C’est en tout cas ce qu’annonce Foot Mercato.

« Galatasaray a formulé un juteux contrat de 18 mois avec un salaire annuel de 3 M€ net par an et de nombreux avantages. S’il n’avait pas fixé la Turquie comme destination numéro une, l’ancien international tricolore pourrait bien se laisser séduire par la perspective de rejoindre un club prestigieux qui bénéficie d’un fort soutien populaire. Gomis ou plus récemment Falcao ont pu juger la folie et la ferveur sans faille des supporters du club stambouliote. Le clan Ben Arfa s’est donné quelques jours de réflexion quant à la suite à donner à cette proposition », a avoué le média français, qui explique que Ben Arfa est prêt à reprendre du service, vu qu’il s’est entretenu en solo pendant sa longue période de chômage.