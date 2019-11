Mercato : Bale plus 80ME, l'offre XXL du Real Madrid pour Sterling

Dans : Mercato.

Afin de s'offrir Raheem Sterling, le Real Madrid est prêt à faire une proposition importante à Manchester City. Mais Pep Guardiola ne craquera probablement pas.

Le Real Madrid en est conscient, sans un renfort offensif il lui sera difficile de faire des prouesses cette saison et les suivantes, que ce soit en Liga ou en Ligue des champions. Et c’est pour cela que, selon Sky Sports News, Florentino Perez pourrait faire une grosse proposition à son homologue de Manchester City afin de s’offrir Raheem Sterling. Pour convaincre les Citizens de céder leur star anglaise, les Merengue veulent offrir 80ME plus Gareth Bale, dont Zinedine Zidane ne voulait plus lors du récent mercato.

Un deal qui risque de ne pas passer auprès de Pep Guardiola, lequel compte sur Raheem Sterling pour réussir à mener Manchester City au titre européen tant attendu. Et même si l’offre madrilène est colossale, les statistiques du joueur anglais le sont aussi avec 21 buts marqués et 3 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de l’actuelle saison. Compte tenu de l’inflation sur le marché des attaquants, nul doute que le Real Madrid devra faire mieux pour faire craquer Manchester City.