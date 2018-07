Mercato : Avec Sarri, les Français n’ont plus la cote à Chelsea

Dans : Mercato, Premier League.

A peine installé sur le banc de Chelsea, Maurizio Sarri veut imposer ses idées, son style et ses joueurs. Une mauvaise nouvelle pour deux Français de l’effectif.

Champion du monde avec l’équipe de France, Olivier Giroud risque de recevoir une mauvaise nouvelle pendant ses vacances. L’attaquant tricolore ne ferait pas partie des plans de l’Italien qui voudrait le pousser vers la sortie. Et visiblement, le nouveau manager des Blues n’est pas non plus un grand fan de Tiémoué Bakayoko. Selon les informations du Daily Star, Sarri ne compterait pas sur le milieu de 23 ans.

Il faut dire que l’ancien Monégasque, recruté pour 45 millions d’euros l’été dernier, sort d’une saison décevante en Angleterre. Lui qui vient de confier son optimisme au site officiel de Chelsea. « Je suis heureux de vivre en Angleterre, et j'espère rester ici longtemps, a-t-il annoncé cette semaine. Je veux rendre les supporters et le club heureux. » Pas sûr que Sarri lui en donne l’opportunité. A noter que Bakayoko serait déjà convoité par le FC Séville en cas de départ de son compatriote Steven N’Zonzi.