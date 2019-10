Mercato : Aussi rapide que Mbappé, cet attaquant fait rêver le Real

Dans : Mercato, Liga, Premier League.

Bien que leader de Liga avant la 9e journée, le Real Madrid n’est toujours pas satisfait de son rendement offensif.

Depuis le départ de Cristiano Ronaldo en 2018, les Merengue ne sont plus aussi redoutables dans la surface adverse. Les hommes de Zinédine Zidane manquent encore d’efficacité, et la signature de la recrue phare Eden Hazard n’a pas réglé le problème. Il faut dire que l’ailier belge réalise des débuts mitigés à la Maison Blanche. C’est pourquoi le Real envisage déjà de frapper fort l’été prochain. On parle beaucoup du Français Kylian Mbappé, mais le prodige du Paris Saint-Germain sera très difficile à arracher.

Mieux vaut prévoir une alternative, d’où la piste menant à Sadio Mané (27 ans). D’après le média espagnol Don Balon, Zidane et le président Florentino Pérez seraient tous les deux séduits par l’international sénégalais. Rapide, percutant, tueur dans la finition… L’attaquant de Liverpool est considéré comme le renfort idéal à Madrid. Le problème, c’est que Liverpool ne le vendra pas facilement. Un montant de 180 M€ est évoqué, alors que Pérez refuse de dépasser les 130 M€ sur ce dossier. Sadio Mané, c’est sûrement moins cher que Kylian Mbappé, mais cela reste apparemment inaccessible pour le Real.