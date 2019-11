Mercato : Aubameyang pour 60 ME, la prochaine folie du Barça

Dans : Mercato.

Toujours pas de Ligue des Champions en vue pour Arsenal, qui n’est pas spécialement parti pour retrouver le Top4 de la Premier League cette saison.

Une fragilité qui pourrait coûter la tête d’Unai Emery, de plus en plus critiqué, mais aussi le départ de la principale star du club. Pierre-Emerick Aubameyang, tout juste nommé capitaine des Gunners, se pose des questions sur son avenir. Et le FC Barcelone pourrait y répondre affirme El Chiringuito.

Bien conscient que son attaque n’avait pas le rendement espéré, le club catalan étudie la possibilité de faire venir le Gabonais. Ceci dans le but d’anticiper le départ de Luis Suarez, qui ne représenterait plus l’avenir selon ses dirigeants. A 30 ans, le natif de Laval vient de connaître deux années intéressantes à Arsenal sur le plan personnel. Il avait couté 63 ME en janvier 2018, et posséderait désormais un prix légèrement inférieur avec un an et demi de contrat restant. De quoi provoquer un achat rapide du FC Barcelone, qui alignerait alors, sur le papier, une ligne d’attaque assez incroyable.