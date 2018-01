Mercato : Aubameyang d'accord avec Arsenal, Giroud dans le lot ?

Dans : Mercato, Foot Europeen, Premier League, Bundesliga.

Le Borussia Dortmund ne supporte plus Pierre-Emerick Aubameyang, et cela commence à se voir. Les dirigeants du club de la Ruhr multiplient les sorties médiatiques pour dénoncer le comportement de leur attaquant vedette, qui n’est clairement pas irréprochable et se voit déjà ailleurs. Mais les courtisans ne sont pas aussi nombreux que cela pour l’ancien stéphanois, même si Arsenal frappe à la porte cet hiver. Selon Bild, le club londonien est intéressé par les services du Gabonais, alors que le départ d’Alexis Sanchez semble se préciser. Et ce mardi soir, le Daily Mirror va encore plus loin, avec un accord annoncé entre Aubameyang et Arsenal, même s'il reste à convaincre Dortmund.

Pour combler le transfert du Chilien, Arsène Wenger songerait donc à faire venir Aubameyang, mais pas forcément au prix de 70 ME demandé par Dortmund. Pour faire baisser cette somme, Arsenal compterait laisser filer Olivier Giroud dans l’autre sens. Une manière de satisfaire tout le monde, car l’avant-centre français pourrait retrouver du temps de jeu avant le Mondial, même s’il se trouverait au cœur d’une équipe qui adore le jeu rapide vers l’avant. Pas vraiment son style. En attendant, les positions se rapprochent entre les deux clubs, qui estime que la transaction pourrait se faire même si Giroud ne serait pas très chaud pour quitter une vie londonienne qu’il apprécie beaucoup.