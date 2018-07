Mercato : ASSE ? Nantes ? Gonalons s'est raté, Domenech connaît son avenir

Dans : Mercato, OL, Serie A, ASSE, FC Nantes.

Parti l'été dernier de l'Olympique Lyonnais, dont il était le capitaine emblématique, Maxime Gonalons n'a pas réellement réussi à s'imposer du côté de l'AS Rome, le milieu de terrain tricolore n'étant titulaire que 12 fois en championnat d'Italie. Alors, après le début de mercato fracassant de la Roma, qui a déjà recruté neuf joueurs, l'avenir de Maxime Gonalons s'est encore assombri, au point même que le club de Cagliari a déjà pris des contacts avec les dirigeants romains pour savoir quelles étaient les conditions d'un transfert de son milieu défensif français.

Interrogé sur la situation de Maxime Gonalons, Raymond Domenech a été clair. « Maxime Gonalons s’est un petit peu perdu, c’était un risque mais Lyon voulait le laisser partir car ils avaient une solution de remplacement et ils ont fait un transfert, c’est la stratégie lyonnaise au mercato. Après, c’est un joueur qui quitte Lyon, un club potentiellement européen chaque saison, pour un club européen. C’est à lui de se battre et de gagner sa place. Il faut du caractère pour partir comme cela et j’ai l’impression que Maxime Gonalons a besoin d’un contexte beaucoup plus familial. Un retour en France à l'ASSE, à Nantes ou ailleurs ? Avec ses conditions financières, il ne pourra signer qu’en Angleterre, car il est vraiment bien bien payé », a confié, sur la chaîne L'Equipe, l'ancien sélectionneur national alors que la rumeur prétend que l'offre de Cagliari a été refusée car Maxime Gonalons refusait de baisser son salaire.