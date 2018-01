Mercato : Arsenal doit foncer pour s'offrir Aubameyang exige Henry

Dans : Mercato, Premier League, Bundesliga.

En discussions depuis plus d’une semaine, le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang à Arsenal tarde à se concrétiser.

Néanmoins, l’international gabonais a de grandes chances de rallier Londres d’ici la fin du mercato. Une arrivée qui devrait redistribuer les cartes en attaque, où Alexandre Lacazette est actuellement titulaire devant Olivier Giroud. En tout cas, ce renfort fait quasiment l’unanimité à Arsenal.

Régulièrement critique à l’égard des Gunners, Thierry Henry est, lui aussi, sous le charme de Pierre-Emerick Aubameyang. « Nous parlons d’Aubameyang, on ne sait pas s’il va venir ou non. Néanmoins il est capable de faire marquer des buts, faire gagner points et d’apporter du charisme à cette équipe. Il serait un bon complément » a lâché l’ancienne légende des Gunners sur Sky Sports. Alors si même Thierry Henry est comblé, il faut foncer…