Mercato : Après l'OM, un étonnant rebond pour Balotelli ?

Actuellement sans club et donc au chômage sportif, Mario Balotelli pourrait rebondir du côté de la Serie A.

Depuis le 1er juillet dernier, Mario Balotelli n’est plus un joueur de l’Olympique de Marseille. Parti libre, après seulement quelques mois passés au Vélodrome, l’attaquant de 28 ans n’a toujours pas trouvé preneur durant ce mercato. Pisté par plusieurs clubs italiens cet été, Super Mario est toujours sur la touche, alors que la saison 2019-2020 va bientôt reprendre. Mais peut-être plus pour très longtemps. Car selon les informations de La Gazzetta dello Sport, l’Italien pourrait poursuivre sa carrière en Serie A, et plus précisément du côté de Vérone.

En effet, ces derniers jours, le Hellas « aurait proposé un contrat très intéressant » à Balo. L’agent Mino Raiola n’a pas fermé cette porte. Ce qui signifie donc que l’ancien de Manchester City a une chance de jouer sous le maillot du promu ? Possible, mais ce potentiel mariage serait plus qu’étonnant, sachant que Balotelli n’aime pas vraiment les supporters de Vérone… « Chaque fois que je viens ici à Vérone, je me rends compte que ce public me dégoûte de plus en plus », avait-il lancé en 2010, alors qu’il venait de subir des incidents racistes sous la tunique de l’Inter Milan. Un frein qui pourrait une nouvelle fois ralentir la carrière tronquée de Super Mario...