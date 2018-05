Mercato : Ancienne cible de l’OM, Lichsteiner fonce vers la L1

Dans : Mercato, Monaco, OM.

Arrière droit en fin de contrat à la Juventus, Stefan Lichsteiner intéresse toujours du beau monde à 34 ans. Mais parmi les candidats, seule l’AS Monaco semble pour le moment trouver grâce à ses yeux. L’ancien joueur de Lille, parfois annoncé à Marseille sans jamais que cela n’aboutisse, rêve d’un dernier beau contrat, mais pas n’importe où. L’international suisse s’est ainsi confié sans langue de bois au journal Blick, évoquant notamment les clubs où il n’irait pas.

« Je ne vais pas aller au Borussia Dortmund. Nous ne sommes pas d'accord. Il n'y a rien d'autre à dire à ce sujet. La Chine ? Je ne vais certainement pas y aller. Je ne cours pas après l'argent et je regarde aussi la qualité de la vie. Ma femme et mes enfants ont besoin de se sentir bien et en Chine ce ne serait pas le cas. Je n'ai pas besoin de plus d'argent », a clamé l’arrière droit, qui apprécie en revanche beaucoup plus la qualité de vie et le challenge sportif de l’AS Monaco selon la presse italienne.