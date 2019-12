Mercato : Adebayor à Nîmes, l’improbable rumeur

Dans : Mercato.

En grande difficulté en championnat après avoir perdu plus de la moitié de ses titulaires l’été dernier, Nîmes ne voit pas vraiment le bout du tunnel.

Les défaites s’enchainent et à ce rythme, les Gardois filent droit vers la Ligue 2. Une opération de la dernière chance va être tentée sur le marché des transferts cet hiver, avec au moins deux renforts attendus. Et selon RMC, un grand nom pourrait même poser ses valises puisque les « Crocos » se sont positionnés sur Emmanuel Adebayor.

Le globe-trotter passée par Metz, Monaco, Arsenal, Manchester City, le Real Madrid ou encore Tottenham et la Turquie, évoluait à Kayserispor jusqu’à son départ il y a quelques jours. A 35 ans, le Togolais présente donc l’énorme avantage d’être libre, et se montrerait intéressé par un retour en Ligue 1. L’avant-centre a forcément de grosses exigences salariales, mais un contrat d’un an et demi, avec une clause de séparation en cas de relégation, pourrait être mis en place afin de ne pas prendre de risques du côté du Nîmes Olympique.