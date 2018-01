Mercato : Accord Southampton-Monaco à 22 ME pour Carrillo !

Dans : Mercato, Monaco.

Remplaçant de luxe de Radamel Falcao, Guido Carrillo va changer d’air cet hiver. Désireux de rejoindre une formation de Southampton qui en a fait sa priorité offensive, l’attaquant argentin devrait prochainement être autorisé à traverser la Manche.

En effet, Sky Sports annonce qu’un accord vient d’être trouvé entre les Saints et l’AS Monaco pour un transfert à hauteur de 22 ME. Un départ plutôt rentable pour le club princier, qui avait fait venir Carrillo pour trois fois moins il y a deux ans et demi.