Mercato : Accord entre Pierre-Emerick Aubameyang et Arsenal

Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang à Arsenal a connu une avancée significative ce lundi. Selon RMC, l'international gabonais a d'ores et déjà trouvé un accord contractuel avec les Gunners.

Sauf que le plus difficile reste toujours à faire puisque le Borussia Dortmund demande 60 millions d'euros pour lâcher son attaquant, alors que l'équipe d'Arsène Wenger a transmis une offre de 50 ME. Mais les deux clubs tirent dans le même sens, et une issue positive devrait être trouvée « d'ici deux à trois jours » dans un dossier qui traîne depuis longtemps puisqu'Aubameyang fait des pieds et des mains pour quitter la Bundesliga depuis l'été dernier. Et il aura donc finalement gain de cause durant ce mercato hivernal...