Mercato : 7 ME pour Giroud, qui va rafler la mise ?

Dans : Mercato.

En manque de temps de jeu à Chelsea, Olivier Giroud devra changer de club au mercato s’il veut avoir une chance de disputer l’Euro 2020 avec l’Equipe de France.

Au vu des qualités de l’attaquant de 32 ans, les clubs intéressés ne manqueront pas. Notamment en Ligue 1, où le nom de Giroud a récemment été associé à Lyon, Marseille, Bordeaux et Nice. Mais alors qu’un prêt était principalement évoqué pour le buteur des Blues, il semblerait que l’on se dirige davantage vers un transfert au mercato hivernal. En effet, la Gazzetta dello Sport indique dans son édition du jour que Chelsea est plutôt favorable à un transfert sec afin de régler définitivement le problème.

Et l’indemnité de transfert réclamée par le club londonien n’est pas excessive puisque selon le média italien, Chelsea réclame précisément 7 ME pour libérer Olivier Giroud. Une somme largement dans les moyens des quatre clubs français intéressés par le profil du troisième meilleur buteur de l’histoire de l’Equipe de France. Reste à voir si, à six mois de l’Euro, Giroud sera enclin à se frotter à la concurrence du duo Depay-Dembélé à Lyon, de Benedetto à Marseille ou de Dolberg à Nice. S’il décidait de revenir en Ligue 1, Giroud pourrait bien porter son choix sur Bordeaux. Mais attention, l’Inter Milan surveille sa situation, comme de nombreuses écuries de milieu de tableau en Angleterre, où il garde une excellente cote après les années passées à Arsenal puis Chelsea.